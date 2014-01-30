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Полицейские дарят обереги водителям Владивостока

Полицейские дарят обереги водителям Владивостока

Фото: http://владивосток.25.мвд.рф

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Госавтоинспекции в костюмах Деда Мороза и Снегурочки останавливали в приморской столице автомобили для того, чтобы вручить сувениры и сладкие подарки водителям, а также напомнить о необходимости соблюдения правил безопасности на дороге. 

По словам Деда Мороза – инспектора ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку капитана полиции Евгения Болдырева, в праздничные дни хочется не столько наказывать водителей за нарушение дорожных правил, сколько поощрять самых дисциплинированных. Водители получили от полицейских обереги, сделанные школьниками краевого центра, сладкие подарки и новогодние поздравления.

Получая подарки, водители благодарили Деда Мороза и Снегурочку за внимание и обещали соблюдать Правила дорожного движения.

Увидев полицейских Деда Мороза и Снегурочку, пешеходы рассказывали им стихи, пели песни, фотографировались и делились приятными эмоциями,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт владивосток.25.мвд.рф.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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