Самолет рейса Москва-Владивосток совершил экстренную посадку в Хабаровске- ren.tv.

Вечером 3 января пассажирский самолет, летевший из Москвы во Владивосток, совершил внеплановую посадку в Хабаровске,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт ren.tv.

Причина экстренной посадки не известна. На борту лайнера находилось 198 пассажиров.

После короткой остановки самолет вылетел в пункт назначения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]