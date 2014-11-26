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Вчера, 21:29
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Во Владивостоке злоумышленники сожгли "Мерседес"

Во Владивостоке злоумышленники сожгли

Во вторник, 3 января, на пульт дежурного пожарной охраны поступило сообщение о возгорании во дворе одного из домов по улице Олега Кошевого. По предварительным данным, в результате поджога загорелись два автомобиля."Вести Приморье" сообщают со ссылкой на vl.ru.

Возгорание автомобилей, припаркованных возле дома № 5 по улице Олега Кошевого, произошло около пяти часов утра. В результате пожара полностью выгорел Mercedes и частично обгорел минивэн Toyota BB. Прибывшие на место происшествия пожарные локализовали возгорание, а сотрудники полиции приступили к выяснению всех обстоятельств произошедшего.

По предварительным данным, причиной случившегося стал поджог. Личность подозреваемого в умышленном уничтожении чужого имущества устанавливается. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Мент / Вчера, 22:16
    № 1  
     

    Ну не понимаю я,-- если ты жулик и у тебя дорогая машина то зачем бросать ее без охраны на ночь. Ведь рано или поздно сожгут.

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