Житель Владивостока,пропавший накануне Нового года,найден живым и здоровым

"Найден.Жив-здоров.Подробностей нет",-такая информация появилась в инстаграм dpskontrol_125rus.

Напомним,ранее в соцсетях появилась сообщение о том, что в минувшуюю субботу,31 декабря, Андрей Яцков(1992 г.р.) вышел из дома № 32 по улице Сафонова во Владивостоке, предположительно, в шесть вечера, больше его никто не видел.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]