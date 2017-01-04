Вчера, 23:09
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Житель Владивостока,пропавший накануне Нового года,найден живым и здоровым
"Найден.Жив-здоров.Подробностей нет",-такая информация появилась в инстаграм dpskontrol_125rus.
Напомним,ранее в соцсетях появилась сообщение о том, что в минувшуюю субботу,31 декабря, Андрей Яцков(1992 г.р.) вышел из дома № 32 по улице Сафонова во Владивостоке, предположительно, в шесть вечера, больше его никто не видел.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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