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Вчера, 23:09
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Житель Владивостока,пропавший накануне Нового года,найден живым и здоровым

Житель Владивостока,пропавший накануне Нового года,найден живым и здоровым

"Найден.Жив-здоров.Подробностей нет",-такая информация появилась в инстаграм dpskontrol_125rus.

Напомним,ранее в соцсетях появилась сообщение о том, что в минувшуюю субботу,31 декабря, Андрей Яцков(1992 г.р.) вышел из дома № 32 по улице Сафонова во Владивостоке, предположительно, в шесть вечера, больше его никто не видел. 

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Щучка / Вчера, 23:55
    № 1  
     

    Этот алкаш сам домой вернулся.А вот ,деда 70-летнего,который ушел на рыбалку 31 декабря, то ли на ст.Чайка,то ли на ст.Океанская, то ли на о.Русский уже не найдут

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