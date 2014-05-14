Приморью обещают снег различной интенсивности

Хорошая погода, установившаяся в новогодние праздники, продолжится далее еще несколько дней, затем период хорошей погоды закончится, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на Маглипогоды.

7 января по южной части Японского моря пройдет активный циклон. 9 января через Приморский край пройдет холодный фронт. 9-10 января погода испортится, пройдет снег различной интенсивности. После фронта сильный ветер и похолодание.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]