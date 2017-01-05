Владивостоку обещают 10 "снежных" дней в январе
В первом месяце 2017 года в столице Приморского края возможны осадки 8,9,10,16,17,19,23,24,30,31 января,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на месячный прогноз сайта Гисметео.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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