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Во Владивостоке задержан подозреваемый в совершении грабежа

Во Владивостоке задержан подозреваемый в совершении грабежа

В  дежурную часть отдела полиции № 5 УМВД России по городу Владивостоку (Советский район) поступило сообщение 56-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что ее ограбили.

Проходящие мимо граждане  услышав крик, сразу бросились на помощь, догнали грабителя и удерживали его до приезда сотрудников полиции. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 26-летнего  жителя поселка Трудовое. В отделе полиции мужчина дал признательные показания, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Возбуждено уголовное дело  по признакам преступления, предусмотренного  частью 1 статьи  161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

В настоящее время полицейские проверяют задержанного на причастность к ранее  совершенным  преступлениям.

От лица руководства Управления МВД России по городу Владивостоку приморцам  вручены благодарственные письма за проявленную гражданскую позицию и содействие полицейским в борьбе с преступностью.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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