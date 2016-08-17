Во Владивостоке задержан подозреваемый в совершении грабежа
В дежурную часть отдела полиции № 5 УМВД России по городу Владивостоку (Советский район) поступило сообщение 56-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что ее ограбили.
Проходящие мимо граждане услышав крик, сразу бросились на помощь, догнали грабителя и удерживали его до приезда сотрудников полиции. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 26-летнего жителя поселка Трудовое. В отделе полиции мужчина дал признательные показания, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
В настоящее время полицейские проверяют задержанного на причастность к ранее совершенным преступлениям.
От лица руководства Управления МВД России по городу Владивостоку приморцам вручены благодарственные письма за проявленную гражданскую позицию и содействие полицейским в борьбе с преступностью.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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