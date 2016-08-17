Во Владивостоке задержан подозреваемый в совершении грабежа

В дежурную часть отдела полиции № 5 УМВД России по городу Владивостоку (Советский район) поступило сообщение 56-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что ее ограбили.

Проходящие мимо граждане услышав крик, сразу бросились на помощь, догнали грабителя и удерживали его до приезда сотрудников полиции. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 26-летнего жителя поселка Трудовое. В отделе полиции мужчина дал признательные показания, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

В настоящее время полицейские проверяют задержанного на причастность к ранее совершенным преступлениям.

От лица руководства Управления МВД России по городу Владивостоку приморцам вручены благодарственные письма за проявленную гражданскую позицию и содействие полицейским в борьбе с преступностью.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]