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Семь ДТП с участием детей произошло на дорогах Приморья за четыре дня нового года

Семь ДТП с участием детей произошло на дорогах Приморья за четыре дня нового года

Фото: УГИБДД по ПК

В первые дни новогодних каникул, с 1 по 4 января, на дорогах Приморского края произошло 7 автомобильных аварий с участием несовершеннолетних, 1 ребёнок погиб, 10 получили травмы различной степени тяжести.

В праздники сотрудники Госавтоинспекции работают в усиленном режиме, но несмотря на многочисленные предупреждения ГИБДД о необходимости неукоснительного соблюдения правил безопасного поведения на дорогах, особенно в период новогодних каникул, в первые дни нового года в разных районах края произошел ряд крупных ДТП с тяжкими последствиями, унесших не только взрослые жизни. Причиной большинства таких автоаварий стало грубое нарушение Правил дорожного движения водителями транспортных средств.

Первый день наступившего года был омрачен трагедией, произошедшей в п.Пластун Тернейского района края: 19-летний водитель автомашины Хонда Одиссей не справился с управлением и врезался в забор. В момент ДТП в салоне Хонда помимо водителя находились четверо несовершеннолетних подростков в возрасте 13 и 14 лет. Все они не были пристегнуты ремнями безопасности. В результате удара водитель получил сотрясение головного мозга, 14-летний пассажир скончался на месте происшествия, трое 13-летних подростков госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Установлено, что мужчина управлял транспортным средством без соответствующих документов, ранее обучения на право управления автотранспортом не проходил. Автомобиль принадлежит отцу одного из несовершеннолетних.

Всего с начала 2017 года в крае зарегистрировано 7 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых пострадали 10 детей и подростков в возрасте от 5 месяцев до 17 лет. Все они без исключения являлись пассажирами транспортных средств. Виновниками их травм стали взрослые участники дорожного движения, водители, которые выехали на полосу встречного движения и совершили лобовое столкновение с другими автомобилями, либо не справились с управлением и допустили опрокидывание транспортного средства, съезд в кювет либо наезд на препятствие. В ряде случаев дети перевозились в салонах автомобилей без использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности, в том числе – на руках у родителей или старших родственников.

В этой связи Госавтоинспекция еще раз напоминает об обязательном использовании детского удерживающего устройства при перевозке ребенка в салоне автомобиля. Детей младшего возраста можно перевозить только в автокресле. И, безусловно, необходимо пересмотреть свою манеру вождения автомобиля, быть предельно внимательными и осторожными на дороге, особенно если в салоне находится ребенок-пассажир.

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Источник: Пресс-служба ГИБДД УМВД по ПК

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