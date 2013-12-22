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Возгорание, в котором погиб приморский пожарный, тушили более трех часов

Возгорание, в котором погиб приморский пожарный, тушили более трех часов

Фото: Администрация ПК

12 человек и три единицы техники тушили пожар в жилом доме. В результате пожара погиб командир отделения 44 пожарной части 30 отряда противопожарной службы Приморья Александр  Кочетов.

По информации краевого учреждения по делам ГО и ЧС, сообщение о возгорании дворовых построек и двухквартирного жилого дома в селе Чугуевка поступило в 20.22 3 января.

«Спустя несколько минут к месту пожара прибыли пожарные расчёты и приступили к тушению. На момент прибытия дворовые постройки полностью были объяты огнём», - сообщили в ведомстве.

Во время разведки и тушения пожара погиб командир отделения 44 пожарной части 30 отряда противопожарной службы Приморского края Александр  Кочетов.

«Площадь пожара составила 150 квадратных метров, сгорели надворные постройки и пострадал жилой дом. В тушении было задействовано три единицы техники и 12 человек личного состава», - рассказали в краевом учреждении по делам ГО и ЧС.

Полностью ликвидировать пожар удалось лишь в 0.38 4 января.

Тушение осложнялось поздним сообщением о пожаре, а также отсутствием близких источников воды.

В настоящее время в причинах пожара разбирается специальная комиссия.

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Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]

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