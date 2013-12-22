Возгорание, в котором погиб приморский пожарный, тушили более трех часов
12 человек и три единицы техники тушили пожар в жилом доме. В результате пожара погиб командир отделения 44 пожарной части 30 отряда противопожарной службы Приморья Александр Кочетов.
По информации краевого учреждения по делам ГО и ЧС, сообщение о возгорании дворовых построек и двухквартирного жилого дома в селе Чугуевка поступило в 20.22 3 января.
«Спустя несколько минут к месту пожара прибыли пожарные расчёты и приступили к тушению. На момент прибытия дворовые постройки полностью были объяты огнём», - сообщили в ведомстве.
Во время разведки и тушения пожара погиб командир отделения 44 пожарной части 30 отряда противопожарной службы Приморского края Александр Кочетов.
«Площадь пожара составила 150 квадратных метров, сгорели надворные постройки и пострадал жилой дом. В тушении было задействовано три единицы техники и 12 человек личного состава», - рассказали в краевом учреждении по делам ГО и ЧС.
Полностью ликвидировать пожар удалось лишь в 0.38 4 января.
Тушение осложнялось поздним сообщением о пожаре, а также отсутствием близких источников воды.
В настоящее время в причинах пожара разбирается специальная комиссия.
Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]
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