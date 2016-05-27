Спасатели ищут пропавшего рыбака
4 января в Оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю поступила информация о том, что 29 декабря 2016 года ушел на рыбалку в районе острова Скребцова (Амурский залив, Советский район г. Владивостока) и до настоящего времени не вернулся мужчина 1946 г.р.
Районной полицией отдела № 3 проведены розыскные мероприятия на берегу в районе ж/д станции. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
5 января для оказания помощи в поиске на акватории Амурского залива от ж/д станции «Чайка» до Коврижки были направлены спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС Россиию.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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