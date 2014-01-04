Во Владивостоке празднуют 112-ю годовщину образования подводных сил ТОФ

5 января во Владивостоке на Корабельной набережной празднуют 112-ю годовщину образования подводных сил Тихоокеанского флота. Ветераны возложили цветы к памятнику первым подводникам и почтили память всех, кто стоял на страже безопасности нашей Родины, находясь в отсеках субмарин.

5 января 1905 года во Владивостоке впервые был создан специальный отряд миноносцев, так раньше называли подводные лодки. Уже через несколько месяцев в его составе было 12 субмарин, которые патрулировали залив Петра Великого и не допустили осады Владивостока эскадрами противника во время русско-японской войны.

Сегодня Тихоокеанский флот имеет в своем составе атомные и дизельные подводные лодки, которые оснащены самым передовым вооружением.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]