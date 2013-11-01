Программа «Лыжи мечты», которая уже успешно работает в 16 городах России, — теперь и на Дальнем Востоке. Это специальная программа, которая дает возможность людям с особенностями физического и психического развития заниматься горнолыжным спортом.

Специальное оборудование, особенная методика, которой владеют инструкторы позволяют людям с особенностями развития приобщиться к спорту.

Михаил Сорокин, генеральный директор центра зимнего отдыха: «Программу разработали в фонде социальной поддержки и реабилитации детей с ограниченными возможностями имени Сергея Белоголовцева. Они придумали программу «Лыжи мечты». Учить детей стоять и кататься на горных лыжах. Сами представляете, что это, казалось, не совместимые вещи: горные лыжи и дети, которые очень плохо двигаются».

Ксения Птушкина, шеф-инструктор программы «Лыжи мечты» г. Москва: «Это программа терапевтического вида спорта для людей с ограниченными возможностями. К нам приходят с разными диагнозами, это ДЦП, аутизм, синдром Дауна, слабовидящие, слабослышащие люди. То есть те, кому нужна дополнительная поддержка или особые подходы».

С диагнозом ДЦП Лиза Фрисман уже делает первые шаги в лыжном спорте. Неделя занятий привела к неплохим результатам.

Ирина Фрисман, главный врач центра реабилитации восстановительного лечения: «Часто происходит улучшение речевых функций, обучения, потому что эти функции связаны. У детей с аутизмом улучшается коммуникация, социализация, улучшается координация, уходят страхи, тревожность».

Помимо физической нагрузки, участники программы получают и психологическую поддержку: через общение с инструктором и другими детьми, они не чувствуют себя другими, не такими, как все.

Наталья Сурина, жительница Владивостока: «Хотелось бы, чтобы такая программа развивалась, для детей это будет очень полезно и дети будут общаться с другими. Конечно, мы только за. Благодарность тем, кто поддерживает эту программу и кто организует все! Мы с удовольствием будем приезжать заниматься!»

Стать участником программы может каждый, у кого есть нарушения в развитии. Необходимо заполнить анкету на сайте «Лыжи мечты». Занятия начнутся уже в январе.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]