Отсутствие освещения могло стать причиной смертельного ДТП на дороге Осиновка-Рудная Пристань
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Кавалеровский» поступило сообщение о ДТП со смертельным исходом.
На место происшествия прибыли инспекторы дорожно-патрульной службы и бригада медиков.
Установлено, что 54-летний житель Дальнегорска, водитель грузовика Ниссан Дизель, двигаясь в районе 296 км автодороги Осиновка-Рудная Пристань, совершил наезд на 37-летнюю жительницу поселка Кавалерово, переходившую проезжую часть в зоне действия пешеходного перехода. Среди причин возникновения аварийной ситуации сотрудники полиции назвали отсутствие уличного освещения на участке автодороги, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
В результате автоаварии женщина скончалась от полученных травм на месте происшествия. Прибывшие медики диагностировали смерть потерпевшей.
Установлено, что в момент ДТП водитель автомашины Ниссан Дизель был трезв.
По факту ДТП со смертельным исходом полиция проводит проверку. Назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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