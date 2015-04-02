Приморского моряка спасли в Охотском море

4 января на пульт старшего оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Магаданской области поступило сообщение о том, что на борту судна «Бухта Преображения», ведущего промысел в акватории Охотского моря, требуется помощь тяжелобольному человеку. Судно находилось ориентировочно в 350 км от Магадана, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По тревоге в воздух поднялся вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России (авиазвено АСЦ МЧС России постоянно базируется в аэропорту «Магадан») со спасателями Магаданского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и специалистами Территориального центра медицины катастроф Магаданской области на борту.

Достигнув судна, пилоты «зависли» над судном, а спасатель 1 класса Владимир Клименко под руководством выпускающего инструктора ПДС - спасателя Дмитрия Кабалина осуществили спуск на палубу судна с помощью штатной лебедки СЛГ-300. Пострадавшего спасатель поместил в гондолу, после чего вместе с ним был поднят на борт воздушного судна.

Специалисты ТЦМК оказали помощь больному и следили за его состоянием на протяжении всего полета до города Магадана.

В 17-40 по магаданскому времени воздушное судно приземлилось в аэропорту для легкомоторной авиации на 13 километре федеральной трассы «Колыма». Пациент был доставлен в Магаданскую областную больницу.

В спасательной операции были задействованы 8 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС России 6 человек и 2 единицы техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]