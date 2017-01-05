Внедорожник снёс дверь машине такси во Владивостоке
Внедорожник снёс дверь машине такси во Владивостоке в районе улицы Гоголя. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl.
Происшествие зафиксировал видеорегистратор ехавшего следом за джипом автомобиля. Судя по записи, таксист припарковался для высадки пассажира в крайне неудачном месте. В этот момент со стороны Инструментального завода двигался тёмный внедорожник, пассажир "максимки", выходя из машины, не соизволил оглядеться и чуть не попал под колеса Prado.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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