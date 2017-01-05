Внедорожник снёс дверь машине такси во Владивостоке в районе улицы Гоголя. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl.

Происшествие зафиксировал видеорегистратор ехавшего следом за джипом автомобиля. Судя по записи, таксист припарковался для высадки пассажира в крайне неудачном месте. В этот момент со стороны Инструментального завода двигался тёмный внедорожник, пассажир "максимки", выходя из машины, не соизволил оглядеться и чуть не попал под колеса Prado.

A video posted by Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl) on Jan 5, 2017 at 4:09am PST

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]