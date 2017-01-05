Неудачный дрифт продемонстрировал водитель Toyota Mark X во Владивостоке

Происшествие попало на запись видеорегистратора на пересечении улиц Спиридонова и Невельского во Владивостоке. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl, рулевой Toyota Mark X выезжая со стороны Невельского поверил в себя и в задний привод своего авто. В лучших традициях владивостокских гонщиков он решил выйти "красиво" боком из поворота и показать остальным участникам движения, что он не зря смотрел фильм "Форсаж". Увы, горе-дрифтер угодил в бетонные блоки.

Стоит отметить, что итог аварии мог быть более трагичным, если бы автомобиль, двигавшийся навстречу, не успел вовремя затормозить.

Судя по комментариям пользователей соцсетей, в этом месте на дороге наледь. Видимо она и послужила причиной происшествия.

A video posted by Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl) on Jan 5, 2017 at 4:21am PST

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]