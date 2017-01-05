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Неудачный дрифт продемонстрировал водитель Toyota Mark X во Владивостоке

Неудачный дрифт продемонстрировал водитель Toyota Mark X во Владивостоке

Фото: Экипажи ДПС

Происшествие попало на запись видеорегистратора на пересечении улиц Спиридонова и Невельского во Владивостоке. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl, рулевой Toyota Mark X выезжая со стороны Невельского поверил в себя и в задний привод своего авто. В лучших традициях владивостокских гонщиков он решил выйти "красиво" боком из поворота и показать остальным участникам движения, что он не зря смотрел фильм "Форсаж". Увы, горе-дрифтер угодил в бетонные блоки. 

Стоит отметить, что итог аварии мог быть более трагичным, если бы автомобиль, двигавшийся навстречу, не успел вовремя затормозить.

Судя по комментариям пользователей соцсетей, в этом месте на дороге наледь. Видимо она и послужила причиной происшествия.

 


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 3

  • xghmjfkyj / Сегодня, 12:45
    № 3  
     

    Долбоящер обыкновенный

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  • Вася / Сегодня, 12:30
    № 2  
     

    РЖУНИМАГУ))))) довыеживался))))

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  • Алексей / Сегодня, 12:01
    № 1  
     

    сказочный дол..б

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