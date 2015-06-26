Бездомный сгорел в коллекторе теплотрассы во Владивостоке

Сотрудники полиции проводят проверку по факту смерти мужчины, погибшего в результате пожара в колодце теплотрассы по улице Тигровой. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, в утренние часы 5 января в полицию и пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в коллекторе теплотрассы рядом с домом № 7 по улице Тигровой. После тушения на месте происшествия было обнаружено обгоревшее тело мужчины.

В ходе проверки стражи порядка установили личность погибшего. Им оказался 63-летний бездомный мужчина, который погиб в пламени из-за неосторожного обращения с огнем, который он развел в своем жилище. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]