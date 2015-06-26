Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 10:45
  0

Бездомный сгорел в коллекторе теплотрассы во Владивостоке

Бездомный сгорел в коллекторе теплотрассы во Владивостоке

Фото: warfiles.ru

Сотрудники полиции проводят проверку по факту смерти мужчины, погибшего в результате пожара в колодце теплотрассы по улице Тигровой. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, в утренние часы 5 января в полицию и пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в коллекторе теплотрассы рядом с домом № 7 по улице Тигровой. После тушения на месте происшествия было обнаружено обгоревшее тело мужчины.

В ходе проверки стражи порядка установили личность погибшего. Им оказался 63-летний бездомный мужчина, который погиб в пламени из-за неосторожного обращения с огнем, который он развел в своем жилище. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря