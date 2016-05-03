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Дальневосточники проводили домой Серегу Питерского

Дальневосточники проводили домой Серегу Питерского

Фото: dps_control

Хабаровчане проводили домой Сергея Щеулина, известного больше как Серёга Питерский. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_control, в аэропорту Новый путешественник-бродяга рассказал о своих дальнейших планах и причинах возвращения в Санкт-Петербург. По словам Серёги Питерского, он остался недоволен итогами путешествия: не хватило продолжительности. «Надо было 40 лет путешествовать. А еще лучше всю жизнь», — заявил он.

Прервать путешествие с дальнейшим курсом на Сахалин и Камчатку ему помешали «проблемы личного характера», к тому же родственники (мама) настояли на том, чтобы домой он возвращался не пешком, а на самолёте.

О планах на будущее Серёга рассказал кратко: «Обязательно надо будет все-таки сходить на Сахалин. Так же пешим, с Питера, добавив, что обязательно дойдёт до Дальнего Востока ещё раз.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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