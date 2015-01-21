Мужчину, спасшего детей из горящего детсада на Угольной, разыскивают для вручения премии

Мужчину, спасшего 5 января детей и воспитательницу частного детского сада в районе Угольной, разыскивают для вручения премии, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "ДПС-Контроль".

Деньги на премию выделил фонд ВВН.

"Алексей Пузанов - настоящий герой! - прокомментировал глава фонда. - Это поступок настоящего мужчины, Алексей не просто не проехал мимо бушующего пожара, но и спас его заложников – маленьких детей и их воспитательницу. Благодаря таким мужчинам наша страна всегда будет сильной и непобедимой! Я дал поручение выделить герою премию из нашего фонда @fondvvn, а пострадавшим от пожара - материальную помощь. Мы - приморцы не должны бросать друг друга в беде!"

Алексея Пузанова фонд @fondvvn просит выйти на связь 8 (423)2676700, либо написать нам в директ всем кто знает как связаться с Алексеем.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]