Часть Владивостока осталась без воды и отопления

6 января часть домов Ленинского и Первомайского районов Владивостока осталась без горячей, холодной воды, а также отопления. Причиной отключений стали аварии на сетях водоснабжения.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, сразу несколько аварий произошло в Ленинском районе. Несколько домов остались без холодной, горячей воды, также некоторые до вечера отключены от отопления. Четыре дома Первомайского района в настоящее время без горячей воды из-за порыва трубы.

Без горячей воды остались дома по следующим адресам:

Ватутина ул. 20, 26;

Нейбута ул. 45, 47, 51, 53, 61, 63, 67;

Океанский пр-кт. 16;

Спортивная ул. 2, 6, 7, 9.

Также дома по адресам Ладыгина, 15 и Океанский проспект, 16 отключены от холодного водоснабжения.

Кроме того, без отопления остались три дома по улице Нейбута - №№ 45, 47, 63.

Сейчас аварийные службы ведут восстановительные работы. Планируется, что все ремонтные мероприятия по указанным адресам завершат во второй половине дня.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]