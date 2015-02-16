Часть Владивостока осталась без воды и отопления
6 января часть домов Ленинского и Первомайского районов Владивостока осталась без горячей, холодной воды, а также отопления. Причиной отключений стали аварии на сетях водоснабжения.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, сразу несколько аварий произошло в Ленинском районе. Несколько домов остались без холодной, горячей воды, также некоторые до вечера отключены от отопления. Четыре дома Первомайского района в настоящее время без горячей воды из-за порыва трубы.
Без горячей воды остались дома по следующим адресам:
Ватутина ул. 20, 26;
Нейбута ул. 45, 47, 51, 53, 61, 63, 67;
Океанский пр-кт. 16;
Спортивная ул. 2, 6, 7, 9.
Также дома по адресам Ладыгина, 15 и Океанский проспект, 16 отключены от холодного водоснабжения.
Кроме того, без отопления остались три дома по улице Нейбута - №№ 45, 47, 63.
Сейчас аварийные службы ведут восстановительные работы. Планируется, что все ремонтные мероприятия по указанным адресам завершат во второй половине дня.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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