Во Владивостоке просят откликнуться очевидцев ДТП

5 января около в 17.40-17.45 по улице Выселковая 57, около кафе "У Дядя Славы" белый грузовик Bongo ударил припаркованную машину и уехал, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_control. ДТП оформили сотрудники ГИБДД. Но нужен номер грузовика.

Очевидцев происшествия просят позвонить по телефону: +79024803754 (Елена). Хорошо бы заполучить запись видеорегистратора.

A video posted by 🚨ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) on Jan 5, 2017 at 7:22pm PST

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]