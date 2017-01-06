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Во Владивостоке просят откликнуться очевидцев ДТП

Во Владивостоке просят откликнуться очевидцев ДТП

Фото: dps_control

5 января около в 17.40-17.45 по улице Выселковая 57, около кафе "У Дядя Славы" белый грузовик Bongo ударил припаркованную машину и уехал, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_control. ДТП оформили сотрудники ГИБДД. Но нужен номер грузовика.

Очевидцев происшествия просят позвонить по телефону: +79024803754 (Елена). Хорошо бы заполучить запись видеорегистратора.


Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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