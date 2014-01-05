Рождественский Сочельник: что это за праздник
Собственно говоря, сочельник — это не совсем праздник, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт "Православие и мир". Церковное название этого дня: «предпразднество Рождества Христова». Получается, что сочельник предваряет один из главных христианских праздников, служит, образно говоря, дверью в празднование Рождества Христова.
Слово «сочельник» берет свое название от сочива, основного блюда этого дня. Впрочем, устав допускает приготовление вместо сочива кутии. Как сочиво, так и кутья готовятся из вареных или пропаренных зерен злаковых культур и приправляются медом.
Кстати, если следовать уставу, сочиво и кутья являются праздничным, хотя и и постным блюдом сочельника, но этим не ограничивается стол в сочельник. По уставу есть в этот день полагается лишь один раз, после вечернего богослужения, но растительное масло и вино допускаются к употреблению. Нельзя есть лишь скоромную пищу и рыбу. Впрочем, это монастырский устав, строгость воздержания в миру следует согласовывать с приходским священником или же духовником.
Предпразднество Христова Рождества — особый день в жизни христианина. Богослужение в храме полностью посвящено наступающему празднику. Оно отличается по своему чину как от будничных служб, так и от чина богослужения в сам день Рождества Христова. Завершается богослужение пением тропаря Рождества. Можно обратить внимание на то, что богослужебные песнопения, посвященные Рождеству Христову, звучат в храме задолго до наступления самого праздника. Так Церковь готовит своих чад к наступающему торжеству.
Существует много разных традиций празднования сочельника. В некоторых местностях уже с вечера начинают поздравлять друзей и знакомых с Рождеством Христовым, в других местах этот день проводят в кругу семьи за особой трапезой с кутьей или сочивом. Главное — выделить день, предшествующий великому христианскому празднику, подготовиться к радостному событию воспоминания Рождения Богочеловека Христа. В сочельник, как и в сам день Рождества Христова желательно подготовиться к причащению Святых Христовых Таин, заранее исповедаться и, если священник благословит причаститься, соединиться со Христом, причастившись Его Божественных Тела и Крови.
Сочельником также называют день, предшествующий празднику Богоявления — Крещения Господня. Время между Рождеством Христовым и навечерием Богоявления — крещенским сочельником называют святками. В эти дни нет поста, в храмах поются рождественские песнопения а христиане поздравляют друг друга с радостным событием прихода в мир Спасителя — Рождеством Христовым.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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