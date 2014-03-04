В Находке две иномарки не поделили перекресток

4 января на въезде в Находку столкнулись две иномарки. Непосредственным виновником ДТП стал водитель автомашины марки "Сузуки Свифт", - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv.

На регулируемом перекресте ДСУ он не уступил дорогу седану. Вглядываясь в кадры, которые зафиксировала камера нужного наблюдения, можно сделать вывод, что водитель "Свифта", поворачивая налево, просто не заметил двигающийся седан с противоположной стороны из-за того, что ему обзор закрыла другая иномарка, которая притормозила перед ним. За что шофер "Свифта" и поплатился. Ему в лоб прилетела другая иномарка.

В аварии пострадавших нет. Автомашины получили механические повреждения, требующие существенного финансово вложения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]