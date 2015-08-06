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В Спасске-Дальнем прошла операция "Коллектор"

В Спасске-Дальнем прошла операция

5 января специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Спасск-Дальний совместно с сотрудниками полиции провели совместный профилактический рейд по проверке тепловых коллекторов.

Специалисты МЧС подчеркнули, что основной целью проведения данного рейдового мероприятия является недопущение гибели лиц без определенного места жительства.

В ходе рейда, до указанной категории населения, была доведена информация о недопустимости нахождения и опасности возникновения возгораний в коллекторах, что в большинстве случаев приводит к гибели людей находящихся в указанных местах пребывания.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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