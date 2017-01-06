"Настоящие" Дед Мороз со Снегуркой были замечены во Владивостоке

"Настоящие" Дед Мороз со Снегурочкой были замечены во Владивостоке, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl. Необычная парочка шла, слегка покачиваясь, чем вызвала немало веселых комментариев в свой адрес в соцсети.

A video posted by Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl) on Jan 5, 2017 at 9:45pm PST

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]