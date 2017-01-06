"Настоящие" Дед Мороз со Снегуркой были замечены во Владивостоке
"Настоящие" Дед Мороз со Снегурочкой были замечены во Владивостоке, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl. Необычная парочка шла, слегка покачиваясь, чем вызвала немало веселых комментариев в свой адрес в соцсети.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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