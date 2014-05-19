У пассажира поезда "Москва-Владивосток" изъято более килограмма героина

Более одного килограмма героина пытался перевезти через Хабаровск житель одной из стран СНГ.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, подозрительного мужчину с увесистой сумкой стражи порядка заметили в поезде с сообщением «Москва-Владивосток». При личном досмотре у 27-летнего гостя в дорожной сумке под подкладкой был обнаружен полиэтиленовый сверток с наркотическим средством – героин. Общий вес наркотика составил порядка одного килограмма 200 граммов. Находку изъяли. Что же касается наркодиллера, то мужчина наотрез отказался признавать свою вину, ссылаясь на то, что не ведает природу происхождения более одного килограмма героина в своей сумке.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения – заключение под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]