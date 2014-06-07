"Снегопад в понедельник" во Владивостоке отменяется

Сайты погоды изменили прогноз на начало первой рабочей недели 2017 года для Владивостока. По уточненной оценки синоптиков, осадков в понедельник,9 января, во Владивостоке не ожидается.

Как ранее сообщали "Вести Приморье", по данным Примпогоды, в столице Приморья ожидалось выпадение до 2,5 мм осадков, при этом вероятность снега оценивается в 40%. Сайт rp5.ru уточнял,что обложной снег(2 см за 6 часов) пойдет в ночь с воскресенье на понедельник, а к утреннему часу пик (с 7 до 11 часов) 9 января ожидалось усиление снега до 3 см за 6 часов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]