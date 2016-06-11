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Во Владивостоке госпитализирован школьник в алкогольном опьянении

Во Владивостоке госпитализирован школьник в алкогольном опьянении

Врачи скорой доставили в больницу 12-летнего подростка, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. Выяснилось, что школьник выпивал спиртное в одном из домов по улице Чапаева.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, в скорую поступил тревожный звонок о пьяном подростке, который находится в квартире одного из домов по улице Чапаева. Прибывшие по указанному адресу медики обнаружили 12-летнего мальчика в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Врачи оказали подростку первую помощь и госпитализировали его с алкогольной интоксикацией в токсикологическое отделение одной из больниц. По факту случившегося стражи порядка проводят проверку. Полицейским предстоит выяснить, где школьник достал спиртное и с кем он его распивал.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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