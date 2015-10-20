Во Владивостоке забили насмерть уроженца Кыргызстана
Полицейские продолжают расследование уголовного дела по факту смерти мужчины на территории строящегося объекта по улице Байдукова. Уроженец Кыргызстана скончался от многочисленных побоев, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru.
О трупе на улице Байдукова в полицию по телефону сообщил неизвестный гражданин, который не оставил своих координат. Прибывшие по указанному адресу стражи порядка обнаружили тело мужчины с множественными следами побоев. Было установлено, что погибшим является 42-летний уроженец Киргизии.
На месте происшествия к работе приступил кинолог с собакой, однако, пройдя несколько десятков метров, животное потеряло след предполагаемого преступника. В ходе оперативных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека. Поиски злоумышленника продолжаются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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