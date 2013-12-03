Православные владивостокцы встретили Рождество Христово на ночной литургии в Покровском соборе

В ночь с 6 на 7 января православные христиане отмечают один из главных религиозных праздников – Рождество Христово. В праздничную ночь ночную литургию по традиции провели в Покровском кафедральном соборе.

Вэтот день в России во всех православных церквях и храмах совершаются особые богослужения. В приморской столице богослужение началось незадолго до полуночи, когда в храм прибыл митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин.

В сочельник храм украсили еловыми ветками, живыми хвойными деревьями. На всенощные бдения пришли десятки людей. Все были готовы стоять по несколько часов, принимая участие в службе.

«Мы ходим всей семьей каждый год, – перед началом литургии рассказала Анна, прихожанка храма. – Для нас это важно, мы стараемся соблюдать православные традиции. Верим, что молитвы наши бог слышит и воздаст нам за них. Отстоим не всю, наверное, службу, но хотя бы часа два».

Рождественская ночная литургия, как правило, длится всю ночь, практически до рассвета. Бдения начинаются еще днем, 6 января, но главная служба совершается с полуночи 7-го числа. К этому времени в храме уже больше ста человек, и в течение всей службы приходят все новые верующие.

«Для нас Рождество – особый праздник, – отметил протоиерей Александр Талько. – Когда солнце встает, начинается новая жизнь. Молитва идет вместе с солнцем. Здесь, на Дальнем Востоке, начинается и идет дальше, на запад. В этом уникальность России – молитва не прерывается».

В православной традиции длительность службы практически не регламентируется. Поэтому бдения могут продолжаться до четырех-пяти утра. Не все готовы провести ночь в храме на ногах, но некоторые верующие все же остаются до конца богослужения. В 09.30 в храме совершится поздняя литургия. А лично поздравит верующих с Рождеством Христовым владыка Вениамин на центральной площади Владивостока 7 января в 12.00.

Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]