Стали известны сроки визита Владимира Путина во Владивосток
Информационное агентство ТАСС опубликовало примерный график поездок Президента России Владимира Путина в 2017 году. Одним из пунктов значится и Владивосток.
Восточный экономический форум,проходящий с участием президента России, состоится 6-7 сентября 2017 года в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский во Владивостоке.
Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам встречи в октябре 2016 договорились об активном участии Индии в третьем Восточном экономическом форуме в 2017 году.
Не исключено, что во время этого форума глава российского государства, занимающийся дзюдо, посетит еще одно мероприятие. В те же сроки во Владивостоке состоится турнир по дзюдо, приуроченный к столетнему юбилею первого международного поединка дзюдоистов России и Японии, который прошел в этом городе в 1917 году.
Как рассказал журналистам вице-президент Всеяпонской федерации дзюдо Ясухиро Ямасита, которого связывают с Путиным давние дружеские отношения, он предложил лидерам РФ и Японии Владимиру Путину и Синдзо Абэ посетить это мероприятие.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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