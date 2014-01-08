Серьезная автоавария произошла в Черниговском районе Приморья

На мосту в Черниговке произошла серьезная автоавария с участием грузовика и легковушки, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_control. Судя по фото, легковой автомобиль получил значительные повреждения. Вероятно есть и пострадавшие. На место происшествия уже прибыла скорая помощь. Подробности уточняются.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]