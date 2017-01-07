Водитель,страдающий сахарным диабетом, совершил тяжелое ДТП в Приморье(видео,фото)
Днем 7 января водитель автомобиля Тойота Карина совершил лобовое столкновение с грузовиком на мосту в Черниговском районе Приморского края,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на инстаграм ДПС-Контроль.
"У водителя Carina сахарный диабет, во время движения ему стало плохо и он не справившись с управлением совершил столкновение с грузовиком",-сообщается в комментарии к фото,опубликованном в соцсети. О пострадавших в автоаварии пока информации нет.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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