Водитель,страдающий сахарным диабетом, совершил тяжелое ДТП в Приморье(видео,фото)

Днем 7 января водитель автомобиля Тойота Карина совершил лобовое столкновение с грузовиком на мосту в Черниговском районе Приморского края,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на инстаграм ДПС-Контроль.

"У водителя Carina сахарный диабет, во время движения ему стало плохо и он не справившись с управлением совершил столкновение с грузовиком",-сообщается в комментарии к фото,опубликованном в соцсети. О пострадавших в автоаварии пока информации нет.

A video posted by Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl) on Jan 6, 2017 at 7:54pm PST

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]