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Водитель,страдающий сахарным диабетом, совершил тяжелое ДТП в Приморье(видео,фото)

Водитель,страдающий сахарным диабетом, совершил тяжелое ДТП в Приморье(видео,фото)

Фото: instagram dps_control

Днем 7 января водитель автомобиля Тойота Карина совершил лобовое столкновение с грузовиком на мосту в Черниговском районе Приморского края,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на инстаграм ДПС-Контроль.

"У водителя Carina сахарный диабет, во время движения ему стало плохо и он не справившись с управлением совершил столкновение с грузовиком",-сообщается  в комментарии к фото,опубликованном в соцсети. О пострадавших в автоаварии пока информации нет.


Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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