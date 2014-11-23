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Владимир Путин:2017 год будет лучше 2016

Президент России Владимир Путин заявил после рождественского богослужения на встрече с новгородскими рыбаками, что 2017 год будет лучше, чем 2016. "Вести Приморье" сообщают об этом со ссылкой на РИА Новости.

"Уверен, в наступившем году будет лучше, чем в том, который прошел", — сказал президент, отметив, что без народной поддержки ни о каких успехах говорить бы не пришлось.

Рыбаки познакомились с президентом и премьер-министром Дмитрием Медведевым еще в сентябре 2016 года на берегу озера Ильмень. На сегодняшней встрече Путину рассказали про улов в 2016 году. По словам рыбаков, улов оказался меньше, чем ожидалось, так как озеро рано покрылось льдом.

Президенту рассказали рыбацкие истории, на встрече обсуждались рецепты приготовления ухи. Путину вновь предложили посетить Ильмень — на этот раз его пригласили на весеннюю рыбалку.

"Теперь что, будем готовиться к весенней рыбалке?" — ответил глава государства.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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