Автомобиль УАЗ продемонстрировал настоящий дрифт на замерзшем озере Солдатское
Военный автомобиль УАЗ продемонстрировал настоящий дрифт на замерзшем озере Солдатское в Приморье, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на mark2_che. Подписчики уссурийского блогера пришли в восторг, просматривая видео этого происшествия. Некоторые изъявили желание повторить увиденное уже на своем авто.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
11.12.2016 Водолазы обнаружили двух пассажиров автомобиля, провалившегося под лед на озере Ханка
-
04.08.2016 Огромные пиявки-мутанты завелись в Солдатском озере в Уссурийске
-
11.04.2016 Пьяный водитель едва не утопил своих пассажиров в озере Рица в Приморье
-
29.12.2015 Очередной любитель ледяного дрифта утопил машину на Патрокльском озере
-
27.12.2015 Очередной любитель ледяного дрифта утопил машину на Патрокльском озере
-
15.09.2015 Новый автомобиль SubaryForester разыграют среди зрителей дрифт-битвы на «Приморском кольце»
Добавить комментарий