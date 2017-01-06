Военный автомобиль УАЗ продемонстрировал настоящий дрифт на замерзшем озере Солдатское в Приморье, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на mark2_che. Подписчики уссурийского блогера пришли в восторг, просматривая видео этого происшествия. Некоторые изъявили желание повторить увиденное уже на своем авто.

A video posted by Марк Чернослив (Уссурийск) 18+ (@mark2_che) on Jan 6, 2017 at 12:16am PST

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]