Очередной "мастер парковки" отличился во Владивостоке
Очередной мастер парковки" отличился во Владивостоке, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Экипажи ДПС". В районе Второй речки, около супермаркета "Восход", автомобиль повис на бордюре.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
25.12.2016 Жители Владивостока борются с «мастерами парковки»
-
07.12.2016 Очередной автомобиль ушел под лед в Приморье
-
03.12.2016 Во Владивостоке рассерженные горожане наказали "мастера парковки"
-
05.07.2015 На Баляева во Владивостоке направляющий островок безопасности выделяют бордюром
-
01.07.2015 Покупатели супермаркета на улице Фадеева систематически нарушают права инвалидов
-
30.01.2015 Водители продолжают нарушать правила парковки во Владивостоке
Добавить комментарий