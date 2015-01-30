Очередной мастер парковки" отличился во Владивостоке, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Экипажи ДПС". В районе Второй речки, около супермаркета "Восход", автомобиль повис на бордюре.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]