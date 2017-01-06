В Находке огнеборцы при пожаре спасли 15 человек
6 января в 16.20 на пульт пожарной охраны города Находка поступило сообщение о пожаре в доме, расположенном по адресу: Почтовый переулок, 11.
Спустя 9 минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты и принялись незамедлительно тушить пламя. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГК МЧС России по Приморскому краю, проведя разведку в помещении, огнеборцы установили очаг возгорания. Открытым пламенем горели окна, комнаты, стены, перекрытия мебель на втором этаже здания, деревянная оконная рама на третьем этаже, а также часть козырька и крыша. В связи с сильным задымлением внутри помещения брандмейстеры приняли решение задействовать три звена газодымозащитной службы.
В 16.38 пожар был локализован, а 18.30 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 20 кв. м. В ходе тушения пожара из дома, огнеборцы спасли 15 человек.
По сигналу тревоги на место происшествия прибыли 19 человек личного состава и 4 единицы техники. В результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время причины возгорания выясняются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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