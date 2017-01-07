ДТП напротив ТРЦ "Седанка Сити" привело к образованию пробки в сторону Владивостока
Днем 7 января на улице Маковского напротив торгово-развлекательного центра "Седанка Сити" произошла мелкая автоавария,результатом которой стала большая автомобильная пробка в сторону въезда во Владивосток. "Вести Приморье" сообщают об этом со ссылкой на инстаграм ДПС-Контроль.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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