Лихач на рейсовом автобусе едва не сбил ребенка на пешеходном переходе во Владивостоке
Госавтоинспекция Владивостока оштрафовала водителя рейсового пассажирского автобуса, едва не сбившего ребенка на пешеходном переходе,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv.
Неравнодушный житель Владивостока с помощью записи видеорегистратора привлек к ответственности нерадивого водителя автобуса маршрута №55 «Д». На кадрах зафиксировано грубое нарушение ПДД в районе дома №122 по улице Некрасовская. Шофер автобуса не уступил дорогу ребенку, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Благо мальчик во время отпрянул от несущейся машины, иначе последствия были бы ужасными. Запись житель Владивостока отправил в краевое ГИБДД.
В ходе проверки по обращению личность водителя, грубо нарушившего правила дорожного движения, установлена сотрудниками полиции,сообщили в пресс-службе УГИБДД по Приморскому краю. 57-летний водитель автобуса свою вину отрицать не стал. В отношении него вынесено постановление (ст. 12.18 КоАП РФ) о наложении штрафа в размере 1500 рублей за невыполнение требований уступить дорогу пешеходу на пешеходном переходе. Также установлена компания, осуществляющая перевозку пассажиров по данному маршруту. С руководителями организации, осуществляющей перевозку пассажиров на данном маршруте сотрудниками полиции проведена беседа о недопущении подобных нарушений водителями
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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