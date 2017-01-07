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Вчера, 23:05
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Горе-дрифтер устроил "crash-тест" в самом центре Владивостока

Горе-дрифтер устроил

В инстаграм Экипажи ДПС появилось видео очередного дрифт-заезда,которое "безбашенный водитель" устроил в самом центре Владивостока на перекрестке Светланской и Океанского проспекта.

"В каждый снегопад количество горе дрифтеров увеличивается",- говорится в комментарии к выложенному видео.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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