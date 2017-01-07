В морском полку Славянки минувшей ночью произошел пожар
Минувшей ночью произошло возгорание в морском полку поселка Славянка. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_control, горела казарма. Информация о пострадавших и ущербе на данный момент отсутствует.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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