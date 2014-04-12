Во Владивостоке сгорел автомобиль

Очередной автомобиль сгорел во Владивостоке. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_control. Это произошло сегодня около 4 часов утра на улице Адмирала Горшкова возле дома №30. Причина возгорания устанавливается.

Между тем, накануне во Владивостоке был задержан 31-летний местный житель, подозреваемый в поджоге автомобиля премиум-класса на улице Амурской. Сейчас полиция устанавливает его причастность к ранее совершенным преступлениям подобного рода.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]