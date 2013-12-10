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Нетрезвые студенты из КНР устроили скандал в кампусе ДВФУ на Русском острове

Нетрезвые студенты из КНР устроили скандал в кампусе ДВФУ на Русском острове

Фото: YouTube

Стражи порядка проводят проверку по факту хулиганских действий китайских студентов в одном из общежитий на территории кампуса ДВФУ. Пьяные иностранные учащиеся устроили скандал и спровоцировали конфликт с охраной университета.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, в вечернее время в корпусе одного из общежитий кампуса ДВФУ на острове Русском группа нетрезвых китайских студентов устроила скандал, когда сотрудники охраны попытались их не пустить в помещение. Иностранные учащиеся вели себя очень агрессивно и пытались спровоцировать конфликт с охранниками и другими студентами.

Несмотря на все попытки сотрудников охраны университета утихомирить пьяных учащихся, иностранцы не успокоились и попытались затеять с ними драку. Только после прибытия полицейских китайские студенты перестали дебоширить.

По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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