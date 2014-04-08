При пожаре в доме на Некрасовской женщина сильно отравилась угарным газом

Утром в субботу, 7 января, во Владивостоке на пульт дежурного пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в квартире одного из домов по улице Некрасовской. В результате возгорания хозяйка жилища с тяжелым отравлением угарным газом была госпитализирована в больницу.



Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, около девяти часов утра жильцы дома № 50 по улице Некрасовской почувствовали сильный запах дыма, исходивший из одной из квартир. На место происшествия были вызваны пожарные, а также врачи скорой.



Огнеборцы потушили возгорание в квартире, где была обнаружена ее 40-летняя хозяйка. Как выяснилось, женщина серьезно отравилась угарным газом, поэтому врачи незамедлительно госпитализировали ее в больницу.



По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с огнем во время курения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]