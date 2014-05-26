Во Владивостоке хитрый водитель "Паджеро" хотел сделать страховку задним числом после совершения ДТП

Рулевой "Митсубиси Паджеро" пытался проехать через перекресток улицы Шепеткова со стороны Карской, но на его беду по главной в этот момент шел "Ниссан Отти".

Андрей Шорохов, аварийный комиссар: «Шепеткова, 8. Неучетное ДТП, водитель "Паджеро" не уступил "Отти". У "Паджеро" на момент ДТП отсутствовал полис ОСАГО».

Лучше поздно, чем никогда решил рулевой "Паджеро" и в тот же момент через знакомых начал делать себе полис ОСАГО. Видимо он надеялся, что ему как-то это поможет. Но в страховых компаниях тоже работают совсем не дураки. Как минимум, вызовет подозрение тот факт, что полис оформили в тот же день, что и случилась авария. Всегда можно сверить время оформления полиса и время поступления вызова в дежурную часть ГИБДД.

Так, что за ремонт разбитого "Отти" виновнику аварии платить придется из собственного кармана, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Newsbox24.tv.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]