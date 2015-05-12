Новогодние хулиганы сигнальной ракетой разбили жителю Владивостока окно и устроили пожар

Сигнальная ракета разбила жителю Владивостока окно и привела к пожару в одном из домов по улице Надибаидзе.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ИА "Приморье24", молодые люди решили запустить сигнальные ракеты в качестве новогоднего фейерверка, одна из-за их неграмотных действий полетела не в небо, а попала в одну из жилых квартир, повредив стеклопакет. В результате происшествия произошло возгорание, которое 51-летний хозяин жилища сумел потушить самостоятельно.

Возмущенный действиями уличных хулиганов мужчина обратился за помощью в полицию, где по факту его обращения о повреждении имущества проводится проверка.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]