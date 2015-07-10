Прощание с Галиной Островской пройдет во вторник,10 января

6 января 2017 года на 81-ом году жизни скончалась заслуженный работник культуры РФ,известный театральный критик и преподаватель Галина Яковлевна Островская.

Галина Островская стояла у истоков художественного вещания на телевидении в Приморском крае. Она была хорошо известна в театральных кругах на Дальнем Востоке, была авторитетным критиком.

Долгие годы она преподавала в Дальневосточном государственном университете и Дальневосточной государственной академии искусств. Коллеги и студенты горячо любили ее и знали как опытного преподавателя – Галина Яковлевна Островская воспитала не одно поколение журналистов, режиссеров и актеров.

Галина Островская является автором десятков рецензий на спектакли, статей о творчестве актеров и нескольких книг: «На сцене и за кулисами», «Телебайки», «Место проживания театр» и «Образ жизни театр».

Прощание с Галиной Яковлевной Островской состоится во вторник,10 января, с 12 до 13 часов в здании Дальневосточной академии искусств(улица Петра Великого 3а).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]