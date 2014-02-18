Семьям военных моряков из Владивостока сделали сюрприз на Рождество(видео)
По-настоящему рождественский подарок получили родственники моряков, которые служат на большом противолодочном корабле "Адмирал Трибуц". Сам корабль сейчас находится в Южно-Китайском море, но из Владивостока, из штаба ТОФ, с ним удалось наладить сеанс связи.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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