Семьям военных моряков из Владивостока сделали сюрприз на Рождество(видео)

По-настоящему рождественский подарок получили родственники моряков, которые служат на большом противолодочном корабле "Адмирал Трибуц". Сам корабль сейчас находится в Южно-Китайском море, но из Владивостока, из штаба ТОФ, с ним удалось наладить сеанс связи.

Видеорепортаж Ксении Колчиной

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]