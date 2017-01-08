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Неизвестные устроили пожар на крыше жилого дома во Владивостоке

Неизвестные устроили пожар на крыше жилого дома во Владивостоке

Фото: korolevriamo.ru

Около часа ночи 8 января произошло возгорание крыши дома по Русской, 58А над вторым подьездом. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "ДПС Контроль". На место возгорания оперативно прибыли огнеборцы. Через некоторое время возгорание было локализовано и устранено.

В результате возгорания никто из людей не пострадал.

Как оказалось, люк на крышу был открыт, свободный доступ посторонних возможно и стал причиной возгорания.

В результате проливки пострадал подъезд.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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