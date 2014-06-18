В Хасанском районе Приморья полицейские задержали подозреваемого в краже металла

В Хасанском районе Приморья был похищен металл с дачного участка. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по Хасанскому району, полицейские опросили потерпевшего. Установлено, что проверяя свой дачный участок, мужчина обнаружил пропажу металлических труб, тормозных колодок и других металлических изделий.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции составили фоторобот, при помощи очевидцев установили личность подозреваемого и задержали его. Житель поселка Славянка был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Похищенное имущество обнаружено и изъято в ходе обыска, проведенного по месту жительства задержанного.

Следователем отдела МВД России по Хасанскому району возбуждено уголовное дело по пунктам б, в части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]